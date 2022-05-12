Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı’nı hedef aldı! Atamayı Ahmet Necdet Sezer’e bağladı

Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube hesabından yaptığı yayında Yiğitbaşı'nı hedef aldı.

Mengü, 'anlam verilemeyen' noktalar üzerinden atamayı eleştirdi.

MENGÜ "BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ATANDI" DEDİ

"Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Tabi hayırlı uğurlu olsun. İnsanların ne giydiği, ne çıkardığı önemli değil liyakat olduğu sürece, atandığı mevkiyi hak ettiği sürece." diyen Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullandı.

MENGÜ'DEN "RÖVANŞİZM" İDDİASI

Nevşin Mengü, nefret dolu sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var ; Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."