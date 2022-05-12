Nevşin Mengü başörtülü vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nı hedef aldı! Atamayı Ahmet Necdet Sezer'e bağladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'deki kararlarla 20 ilin valisi değişti. Yeni vali atamalarının arasında Afyonkarahisar valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı. Yiğitbaşı, Türkiye'nin ilk başörtülü valisi olarak tarihe adını yazdırdı. Türkiye'de başörtüsü nefretini her fırsatta gözler önüne seren bir kesim ise yine atamayı hazmedemeyen skandal ifadelerde bulundu. O isimlerden biri olan Mengü, hazımsızlığını ilginç cümlelerle ifade etti. Mangü, Vali Yiğitbaşı'nın Ahmet Necdet Sezer'in memleketi Afyonkarahisar'a atandığını vurgulayarak anlam verilemeyen bir çıkış gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hayata geçen yeni vali atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı ve 20 ilde vali değişimi gerçekleşti.
Bu bağlamda Afyonkarahisar Valisi olarak atanan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaşı ilk başörtülü vali olarak tarihe geçti.
Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube hesabından yaptığı yayında Yiğitbaşı'nı hedef aldı.
Mengü, 'anlam verilemeyen' noktalar üzerinden atamayı eleştirdi.
MENGÜ "BAŞÖRTÜLÜ OLDUĞU İÇİN ATANDI" DEDİ
"Türkiye'nin ilk başörtülü valisi oldu. Tabi hayırlı uğurlu olsun. İnsanların ne giydiği, ne çıkardığı önemli değil liyakat olduğu sürece, atandığı mevkiyi hak ettiği sürece." diyen Mengü, "Ama muhtemelen kendisi de biliyor. Türbanlı yani başörtülü olduğu için atandı oraya." ifadelerini kullandı.
MENGÜ'DEN "RÖVANŞİZM" İDDİASI
Nevşin Mengü, nefret dolu sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Ötesi de var tabi kendisi TÜRGEV yönetim kurulu üyesi. TÜRGEV yönetim kurulundayken şimdi Afyonkarahisar Valisi olarak atanmış. Hayırlı uğurlu olsun. Görevinde başarılar diliyoruz. Bir de galiba şöyle bir rövanşizm var ; Ahmet Necdet Sezer'in memleketi ya Afyonkarahisar belki de o yüzden ilk başörtülü vali oraya atanmış olabilir."
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