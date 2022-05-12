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Son dakika: TBMM'de kabul edildi! Kadına ve sağlık çalışanına şiddet katalog suçlara girecek

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Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: TBMM’de kabul edildi! Kadına ve sağlık çalışanına şiddet katalog suçlara girecek

Son dakika haberi... Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek.

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