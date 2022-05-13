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Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığı başvurusu kararı Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2022 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022
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Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığı başvurusu kararı Resmi Gazete’de

Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Başkan Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alınması durumunda Türk vatandaşlığına hak kazanılabilecek.

En az 500 bin dolar ile bireysel emeklilik sistemine giren yabancılar da 3 yıl sistemde kalmak şartıyla Türk vatandaşlığı alabilecek.

Konutla Türk vatandaşlığı başvurusu KONUTLA TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURUSU

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