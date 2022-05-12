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Son dakika: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

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Giriş Tarihi: 12.05.2022 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
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Son dakika: Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan DEAŞ’lı terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 11 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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