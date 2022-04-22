Can Ataklı bu kez FETÖ’cüleri aklamaya çalıştı

"Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış. Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu ki Türkiye'de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için fark etmiyor. Youtube'a Cevheri Güven yazınca 'bu kanal sizin ülkenizde' izlenemiyor diyor. Erdoğan'ın 'Israrla sosyal medya düzenleme getireceğiz' çıkışı bundan. Bu isimler çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor."

Can Ataklı, Güven'in suçsuz olabileceğini savunarak, "FETÖ'cülerin yayınları muhalefetin dikkatini çekmeli" ifadeleriyle skandallarını bir kez daha sürdürdü.