22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Can Ataklı bu kez FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı

Can Ataklı bu kez FETÖ'cüleri aklamaya çalıştı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.04.2022 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022
ABONE OL
Can Ataklı bu kez FETÖ’cüleri aklamaya çalıştı

CHP'ye yakınlığı ile bilinen sözde gazeteci Can Ataklı, Youtube kanalında şimdi de FETÖ'cüleri temize çıkarma yarışına girdi. Ataklı, FETÖ firarisi Cevheri Güven, Said Sefa ve Can Dündar gibi Türkiye düşmanı kalleşlerin yayınlarına methiyeler dizerek yayınlarına erişim engeli gelmesini eleştirerek skandal ifadelerde bulundu.

Geçtiğimiz aylarda kişisel YouTube hesabından 15 Temmuz'un darbe olmadığını ifade eden ve yaşananları 'bir oyun' olarak nitelendiren Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, bu kez de firari FETÖ'cülere kol kanat gerdi.

Can Ataklı iki gün önce yayımladığı videoda, FETÖ'yü 'cemaat' olarak tanımladı ve firari terörist Cevheri Güven'in 'cemaatçi olup olmamasının' kendisi açısından önemsiz olduğunu söyledi.

FET'CÜ HAİNLERDEN ÖVGÜ İLE BAHSETTİ

Konuşmasının devamında diğer FETÖ firarileri Said Sefa ve Can Dündar'dan da övgüyle bahseden Ataklı şu sözleri kullandı:

"Bu arkadaşların temel özelliği yurt dışında olmaları. Tabi yurt dışında oldukları zaman durum çok farklı oluyor. Cevheri Güven cemaatçi gazeteci olarak zamanında yurt dışına çıkmış. Yaptığı yayınlarda cemaatin elemanı olmadığı, gazeteci olduğunu ki Türkiye'de çalışırken gazetecilik yaptığı konusunda endişem yok zaten. Kendisi olmadığını söylüyor benim için fark etmiyor. Youtube'a Cevheri Güven yazınca 'bu kanal sizin ülkenizde' izlenemiyor diyor. Erdoğan'ın 'Israrla sosyal medya düzenleme getireceğiz' çıkışı bundan. Bu isimler çok ilginç bilgiler veriyor. Normalde kıyamet kopması lazım. Fakat çıt çıkmıyor."

Can Ataklı, Güven'in suçsuz olabileceğini savunarak, "FETÖ'cülerin yayınları muhalefetin dikkatini çekmeli" ifadeleriyle skandallarını bir kez daha sürdürdü.

YAYININA ÖZEL MUAMELE

Ataklı'nın firari FETÖ'cüleri övdüğü yayın, YouTube tarafından trend videolar arasına eklenerek Türk izleyiciler arasında dikkat çekmesi sağlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA