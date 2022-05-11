11 Mayıs 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti

Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Gürcan’ın tahliyesine itiraz etti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.

İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.

Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.

Metin Gürcan iddianamesi kabul edildi METİN GÜRCAN İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ
DEVA Partili Gürcan askeri sırları böyle ifşa etmiş! DEVA PARTİLİ GÜRCAN ASKERİ SIRLARI BÖYLE İFŞA ETMİŞ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA