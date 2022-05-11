Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Metin Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesine itiraz etti.
Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün basın ve izleyicilere kapalı görülen duruşmada sanık Gürcan'ın, yurt dışı yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak tahliyesine karar verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliyesine itiraz etti.
İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Gürcan'ın yeniden tutuklanması istendi.
Ankara 26. Ağır Mahkemesi, başsavcılığın bu talebini reddetmesi halinde nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.
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