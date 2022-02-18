DEVA Partili Metin Gürcan askeri sırları böyle ifşa etmiş! PKK'dan "kürt isyancılar" diye bahsetmiş





ASKERİ HAREKETLİLİKLERİ RAPORLAMIŞ

Türkiye'nin farklı ülkelerdeki askeri hareketliliği, TSK unsurlarının konuşlandırıldıkları bölgeler, sayıları, askeri işbirlikleri ve istihbari faaliyetlere ilişkin devlet sırrı niteliğindeki bilgileri tek bir raporda derleyerek paylaştığı tespit edilen Gürcan'ın Libya politikası ile TSK'nın Suriye bölgesine ilişkin askeri hareketlilikleri ve bunların ne anlama geldiğine dair bilgileri bölgedeki yerel unsurlardan da yararlanarak üçüncü ülkelere aktardığı belirtildi.



ASKERİ SIRLARI İSTİHBARAT DERGİSİ İLE PAYLAŞMIŞ

Gürcan'ın yabancı bir istihbarat dergisi editörü ile yaptığı görüşmede, editörün, dokümanın bazı bölümleri hakkında "Kaynak güvenliği için mi bu kadar veri iletiyorsun, daha spesifik olabilir miyiz, bilgileri nereden aldın, raporlanıp raporlanmadığını nereden bileceğiz" şeklinde sorular yönelttiği, Gürcan'ın ise "Bilgileri Ankara ve Kilis'teki yerel kaynaklarından aldığını, bilgilerin raporlanmadığını (açık kaynaklarda yer almadığını)" ifade ettiği kaydedildi.