SON DAKİKA | Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs Kovid-19 tablosu (Türkiye'nin güncel vaka ve vefat rakamları)
Son dakika | Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin son 24 saatlik vaka ve vefat rakamlarını içeren koronavirüs tablosu açıklandı. Kovid-19 tablosuna göre 11 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 129 bin 362 corona virüsü testinde günlük vaka sayısı 1.670 olarak açıklanırken; 9 kişi hayatını kaybetti ve 1.711 hasta da iyileşti.
SON DAKİKA HABERLERİ: Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum ne? Sağlık Bakanlığı 11 Mayıs 2022 tarihine ait korona virüsü (Kovid-19) güncel verilerini duyurdu.
Son 24 saatte 129 bin 362 Kovid-19 testi yapıldı, 1670 kişinin testi pozitif çıktı, 9 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1711 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,16 olarak kayıtlara geçti.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU (11 MAYIS)
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 592 bin 145 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
(10 MAYIS)
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