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Son dakika | PKK'ya Pençe-Kilit darbesi! 76 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 11.05.2022 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022
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Son dakika | PKK’ya Pençe-Kilit darbesi! 76 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit operasyonu bölgesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu. Böylece operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76 oldu.

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