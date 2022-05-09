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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

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Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Avrupa Günü mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda kuruluş değerlerinden uzaklaşan ve üye ülkelerin kısa vadeli politikalarının etkisi altında kalan AB’nin, Ukrayna Savaşı’yla birlikte kendine yeni bir hikâye yazmasının zamanı gelmiştir." dedi.

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