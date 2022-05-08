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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu başlığı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.05.2022
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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu başlığı var

Kabine Toplantısı, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde yarın toplanacak. Toplantının gündeminde sığınmacılarla ilgili tartışmalar ve ekonomik gelişmeler yer alacak. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine toplantısı yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek.

Toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor. Kabine toplantısında 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirilmesi projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor.

Ekonomideki son gelişmeler de kabinenin gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak.

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki terörle mücadele operasyonları ile Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

SON KABİNE TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR NELER?
Kabine Toplantısı, 25 Nisan 2022 Pazartesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Toplantıda iç ve dış politikaların yanı sıra çeşitli gündem maddeleri de değerlendirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada ''Engeli, yaşlı, dul, yetim, şehit yakını ve gazi gibi kesimlere yönelik özel desteklerimiz de var. Ramazan bayramı günlerine denk gelen 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek ödeyeceğimizin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. '' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çiftçilerimize yeni bir müjdemiz daha var. Son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4,1 milyar hibe desteği verdik. Ayrıca 262 bin çiftçimizin makine ekipman alım projesine hibe desteğinde bulunduk.

Bu progrma kapsamında makine ekipman alımı için 32 bin 500 çiftçimize toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız.

Ülkemizin en büyük mesafe katettiği alanlardan biri de havacılık sektörüdür. Türkiye'nin dört bir yanında havalimanı sayımızı 57'ye çıkardık.

Bir diğer müjdemizde ülkemizde uzay yarışında bir adım daha öteye taşıyacak IMECE uydumuzun tarihiyle ilgili.

IMECE gözlem uydumuzun uzay yolculuğu 15 Ocak 2023'te başlayacak."

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