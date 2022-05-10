MSB: Teröristleri incitmeye devam edeceğiz!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek” dedi.
MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadelerine yer verdi.
İSVİÇRE'DE PKK YANDAŞLARI, TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRDI
Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırmıştı. Saldırıda çok sayıda Türk vatandaşı yaralanmıştı.
Saldırıya ilk tepki Dışişleri Bakanlığından gelmiş ve bakanlık açıklamasında "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denilmişti.
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