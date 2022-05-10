10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: Teröristleri incitmeye devam edeceğiz!

MSB: Teröristleri incitmeye devam edeceğiz!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
MSB: Teröristleri incitmeye devam edeceğiz!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), “Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek” dedi.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadelerine yer verdi.

İSVİÇRE'DE PKK YANDAŞLARI, TÜRK VATANDAŞLARINA SALDIRDI

Geçtiğimiz günlerde İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlenen 23 Nisan kutlamalarında terör örgütü PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırmıştı. Saldırıda çok sayıda Türk vatandaşı yaralanmıştı.

Saldırıya ilk tepki Dışişleri Bakanlığından gelmiş ve bakanlık açıklamasında "İsviçre'nin Basel kentinde bugün düzenlen '23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali'ne yönelik olarak terör örgütü yandaşlarınca gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyoruz." denilmişti.

İsviçre’de PKK yandaşları, Türklere saldırdı İSVİÇRE'DE PKK YANDAŞLARI, TÜRKLERE SALDIRDI
AK Parti’den İsviçre’deki PKK saldırısına sert tepki AK PARTİ'DEN İSVİÇRE'DEKİ PKK SALDIRISINA SERT TEPKİ

Bakan Akar başkanlığında önemli toplantı BAKAN AKAR BAŞKANLIĞINDA ÖNEMLİ TOPLANTI
Bakan Akar başkanlığında önemli toplantı

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA