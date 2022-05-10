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Başkan Erdoğan Veliaht Prens Selman ile telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 10.05.2022 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022
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Başkan Erdoğan Veliaht Prens Selman ile telefonda görüştü

Son dakika... Başkan Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 86 yaşındaki Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in tıbbi tetkiklerinin temiz çıktığı duyurulmuştu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan geçmiş olsun dileklerini iletirken, Prens Selman samimi dileklerinden dolayı teşekkür etti.

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