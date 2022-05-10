Başkan Erdoğan Veliaht Prens Selman ile telefonda görüştü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kral Selman'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.