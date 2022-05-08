İsviçre’de PKK yandaşları, Türk vatandaşlarına saldırdı! Türkiye’den kınama...

Saldırı esnasında büyük arbede yaşanırken, sayıları 40'a yakın olduğu tahmin edilen PKK'lı saldırganlar, Türk vatandaşlarına önce sözlü olarak hakaret etti daha sonra ise kutlama alanını koruma altına almak için kullanılan demir bariyerleri vatandaşların üzerine attı.

Olayda çok sayıda kişi yaralanırken, yaralılardan bazılarının durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.