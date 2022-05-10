Gezi davasında son dakika gelişmesi! Üst mahkeme itirazlar için kararını verdi

Gezi olaylarına ilişkin ana davada tutuklama kararına yapılan itiraz kesin olarak reddedildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala ve 18 yıl hapis cezası verilen 7 sanıkla ilgili tutuklama kararında usul ve yasaya aykırı bir husus tespit edilemediği kaydedildi.