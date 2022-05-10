Son dakika: Hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ detaylarını açıkladı
Son dakika haberi... Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakim ve savcu yardımcılığı uylamasının detaylarını açıkladı. "Bu çok büyük bir hukuk reformudur." diyen Bakan Bozdağ, 3 yıl eğitimden sonra savcı-hakim yardımcısı olacaklar dedi.
Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele konusunda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ, "Stokçulukla ilgili cezaların hem alt hem de üst sınırı artırılmaktadır. Şartlar oluştuğunda tutukluluk ihtimali de mümkün olabilecektir. Haksız kazanç peşinde koşanlar cezalandırılacak. Ayrıca gayrimenkul alım ve satım işlemlerini noterliklerde de yapılmasına imkan sağlayacağız." dedi.
Adalet Bakanı Bozdağ, stokçulara verilecek cezaların, tutuklamayı da içerecek şekilde 1 yıldan 3 yıla çıkarılacağını açıkladı. Bakan Bozdağ konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI KONUSUNDA
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay'ın 154. kuruluş yıldönümünde yaptığı hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin sistemimize kazandırılacağını ifade etti. Hakim ve savcıların mesleğe kabulden önce ciddi bir hazırlık eğitimi var. Yaptığımız incelemeler, hakimlerimiz ve savcılarımızla yaptığımız görüşmeler bu eğitim sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.
Yeni dönemde sınav kazanan hakim ve savcı yardımcıları adalet akademisinde aldıkları temel eğitimden sonra hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı olarak atamaları yapacaktır. 3 yıl süreli eğitimden geçecektir. Doğrudan hakimin ve savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak ve bunlar bir tane kendilerine hakim ve savcı yardımcısı atanarak süreci yönetecek. İhtiyaç olması halinde iki tane verilebilecek.
Bizim hedefimiz her hakimin yanına bir hakim yardımcısı her savcının yanına savcı yardımcısı vererek usta çırak ilişkisi içerisinde hakim yardımcılarımızın meslek öncesi aynı şekilde savcı yardımcılarımızın meslek öncesi iyi bir eğitim alarak mesleğe hazır hale getirilmelerini sağlamaktır. Bu hukuk mahkemelerinde 9 ay, ceza mahkemelerinde aynı şekilde istinafta, Yargıtay'da eğitimler alınacak ve belli bir usta çırak ilişkisi içerisinde arazide yapılarak sağlanacak. Rehber eğitici hakim ve savcı eşliğinde bizzat yaşayarak görecekler mesleğe başladıklarında o süreçte edindikleri tecrübelerle daha iyi hakim ve savcı olarak mesleklerini başarma konusunda daha yetkin hale geleceklerdir. Bu çok büyük bir hukuk reformudur. Hakim ve savcılarımızın liyakatinin artırılması, meslek öncesinde pratik bir eğitimden geçirilerek mesleğe hazırlanması konusunda atılmış son derece önemli bir reform olduğunu düşünüyoruz."
BAŞKAN ERDOĞAN: HÂKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SİSTEMİNİ ÇOK YAKINDA FİİLEN BAŞLATIYORUZ
Başkan Erdoğan, kanunların doğruluğu kadar kanun uygulayıcıların niteliğinin de adaletin tecellisinde hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.
Bu anlayışla yargı teşkilatının insan gücü kalitesini ve donanımını artırmak için bilindiği üzere hakim ve savcı yardımcılığı sistemini getirdiklerini hatırlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Yargının tüm kademelerinde toplamda 3 yıl süreyle yardımcı sıfatıyla görev yapacak hakim ve savcılarımız böylece sisteme bütünüyle hakim olacaktır. Bir anlamda ahilik geleneğimizin temelini oluşturan usta-çırak sistemini yargıya da taşıyoruz. Bu yeni sistemi çok yakında fiilen başlatıyoruz. İnşallah, önümüzdeki dönemde devletin başı ve yürütmenin temsilcisi olan Cumhurbaşkanı ile milli iradenin temsilcisi Meclisimizle ve millet adına karar veren yargımızla ülkemizi her alanda daha ileriye götürmeyi sürdüreceğiz. Danıştayımızın da bu çerçevede üstlendiği hayati fonksiyonla Türkiye'nin demokratikleşmesine, büyümesine, gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğine inanıyorum."
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