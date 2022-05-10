Son dakika: Hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ detaylarını açıkladı

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI KONUSUNDA

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Danıştay'ın 154. kuruluş yıldönümünde yaptığı hakim ve savcı yardımcılığı müessesesinin sistemimize kazandırılacağını ifade etti. Hakim ve savcıların mesleğe kabulden önce ciddi bir hazırlık eğitimi var. Yaptığımız incelemeler, hakimlerimiz ve savcılarımızla yaptığımız görüşmeler bu eğitim sisteminin baştan aşağı değiştirilmesi yeni bir düzenleme ihtiyacını ortaya koydu.

Yeni dönemde sınav kazanan hakim ve savcı yardımcıları adalet akademisinde aldıkları temel eğitimden sonra hakim yardımcısı ve savcı yardımcısı olarak atamaları yapacaktır. 3 yıl süreli eğitimden geçecektir. Doğrudan hakimin ve savcının yardımcısı olarak görev yapacaklardır. Eğitici hakim veya savcı dediğimiz kişiler yetkin hakim ve savcılarımızdan oluşacak ve bunlar bir tane kendilerine hakim ve savcı yardımcısı atanarak süreci yönetecek. İhtiyaç olması halinde iki tane verilebilecek.