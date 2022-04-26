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Gezi davasında mahkemeden kaçan sanık hakkında flaş karar! Yiğit Ali Ekmekçi yakalandığı yerde tutuklanacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.04.2022
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Gezi davasında mahkemeden kaçan sanık hakkında flaş karar! Yiğit Ali Ekmekçi yakalandığı yerde tutuklanacak

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması görülen Gezi davasında, sanık Yiğit Ali Ekmekçi'nin sabah duruşmaya katıldığı ve son sözü sorulan sanıklar arasında da bulunduğu ortaya çıktı.

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