10 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na katılacak

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na katılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
ABONE OL
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ ile Mücadele Toplantısı’na katılacak

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fas ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA