28 Nisan 2022, Perşembe
İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor
Gezi Kalkışması Davası'nda yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karar sonrası Osman Kavala'yı Türkiye'nin Soros'u olarak tanımladı. Bazı kesimler ise Gezi Kalkışması'nı masumlaştırmaya çalıştı ama arşivler Gezi'nin terör kalkışması olduğuna dair görsellerle dolu.
Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 14:00
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