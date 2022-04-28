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İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Gezi Kalkışması Davası'nda yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan karar sonrası Osman Kavala'yı Türkiye'nin Soros'u olarak tanımladı. Bazı kesimler ise Gezi Kalkışması'nı masumlaştırmaya çalıştı ama arşivler Gezi'nin terör kalkışması olduğuna dair görsellerle dolu.

Giriş Tarihi: 28.04.2022 13:56 Güncelleme Tarihi: 28.04.2022 14:00
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İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Gezi Kalkışması Davası'nda yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

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İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Yedi sanığa ise bu suça yardımdan 18 yıl hapis cezası verildi. Gezi Kalkışması Davası'nın kararı açıklandıktan sonra bazı kesimler Gezi'de hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik bir teşebbüs olmadığını ve yapılanların 'özgürlükçü eylemler' olduğunu iddia etti.

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İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

VERİLERLE GEZİ TERÖRÜ

Gezi'ye dair veriler ise 'özgürlükçü eylemler' olduğuna yönelik bu iddiaları çürütüyor. Gezi Parkı vandallığındaki terörizme varan olaylarda 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale geldi.

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İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

326 iş yeri, 201 araç tahrip edildi. 89 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı yakıldı. Sokak aralarında bariyerler kuruldu, Molotof kokteylleriyle saldırılar gerçekleştirildi.

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İşte Gezi olaylarının perde arkasındaki gerçek! Bu fotoğraflar her şeyi anlatıyor

Kaldırım taşları yerlerinden sökülerek barikatlar kuruldu. Belediye ve iş makinaları ele geçirilerek polise karşı kullanıldı. Bu olaylar esnasında 697 güvenlik görevlisi yaralandı, polis memuru Mustafa Sarı şehit oldu.