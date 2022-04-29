Türkücü Alişan Kadir Gecesi’nde İslam'ı tiye alarak paylaşım yapan Pegasus personellerine açtı ağzını yumdu gözünü: Kimse dinime küfür edemez!
İslam aleminin en kıymetli günlerden biri olan Kadir Gecesi'nde Pegasus personelleri olduğu öne sürülen grup alkollü masa kurup eğlendi. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak isimlendirilen Kadir Gecesi ile alay eden çalışanlara sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Türkücü Alişan da yapılan saygısızlığa tepkisini gösterdi. Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yaparak tiye gruba ateş püskürdü. İşte sosyal medyanın gündemine oturan olaya ilişkin Alişan'ın paylaşımı...
İslam dünyasının en özel günlerden biri olan Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu öne sürülen grup alkollü eğlence yaptı. 'Bin aydan daha hayırlı' olarak kabul edilen Kadir Gecesi ile ilgili alay eden çalışanlara tepki yağdı.
PEGASUS PERSONELLERİNİN SAYGISIZ PAYLAŞIMI
Kadir Gecesi İslam alemi tarafından dualarla, namazlarla ihya edildi. Kadir Gecesi'nde Pegasus çalışanları olduğu iddia edilen bir grup kadeh kaldırdıkları fotoğrafı paylaştı.
"RABBİM KABUL ETSİN" NOTU İLE HADSİZ PAYLAŞIM
Paylaşımda, 'Kadir Gecesi Özel. Rabbim kabul etsin.' notu büyük tepki çekti. Vatandaşların tepkisi üzerine fotoğraf silindi, hesap kapandı.
ALİŞAN ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Şarkıcı Alişan da yapılan aşağılık paylaşıma sessiz kalmadı. Alişan, Kadir Gecesi'nde içkili paylaşım yapan gruba ateş püskürdü.
"YAZIKAR OLSUN!"
"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine, yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" dedi.
Pegasus çalışanları tepkilere neden olan skandal paylaşım sonrası hesaplarını kapatsa da, firmaya gereğinin yapılması için binlerce mesaj yağdı.
"KABUL EDİLEMEZ"
Gelen tepkilerden sonra Pegasus'tan bir açıklama geldi. Paylaşımın şirketle alakalı olmadığını belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerle ilgili gerekli aksiyonların alınacağı duyuruldu.
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