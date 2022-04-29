Türkücü Alişan Kadir Gecesi’nde İslam’ı tiye alarak paylaşım yapan Pegasus personellerine açtı ağzını yumdu gözünü: Kimse dinime küfür edemez!

"YAZIKAR OLSUN!"

"Yazıklar olsun!" diyerek Kadir Gecesi'ne saygısızlık eden gruba seslenen Alişan "Her konuda mizah yapabilirsin ama konu din olunca bunu yapamazsın. Kimse kimsenin içtiğine, yediğine, inancına karışamaz. Ama kimse dinime küfredemez!" dedi.

Pegasus çalışanları tepkilere neden olan skandal paylaşım sonrası hesaplarını kapatsa da, firmaya gereğinin yapılması için binlerce mesaj yağdı.