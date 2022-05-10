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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Fettah ile görüştü

Ekonomik çalışmalarına devam eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fas Ekonomi ve Maliye Bakanı Nadia Fettah ile görüştü. Görüşmede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Guvernörler Kurulu Yıllık Toplantıları kapsamında önemli değerlendirmeler yapıldı.

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