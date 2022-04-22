İstanbul'un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP'li İBB nerede? 

Tarabya Deresi'nde kirlilik sürüyor

Sarıyer Tarabya Mahallesi'nin iç kesimlerinden başlayarak İstanbul Boğazı'na dökülen Tarabya Deresi'nde de kirlilik ve renk değişimi gözlemlendi.

Yakınlarında çok sayıda evin bulunduğu derenin debisinin düşük olduğu ve bazı kısımlarının kuruduğu görüldü. Uzun yıllar Tarabya Deresi'nin yanında ikamet eden Mehmet Ekinci, dereden pis su aktığını söyledi.

Ekinci, dereye akan su yolunun bir kısmına künk döşendiğini belirterek, "Geri kalanı ağaçlık diye bırakmışlar. Biz diyoruz ki künk döşensin, patika yol yapılsın." dedi.

Dere konusunda İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu birbirine ya da Sarıyer Belediyesinin üzerine attığını anlatan Ekinci, "Bize 'Projeye aldık.' diyorlar ama aslı yok, kaç dönemdir böyle." diye konuştu.

Ekinci derenin kötü koktuğunu dile getirerek, "Daha önce rahmetli kayınpeder buradaki suyla abdest alırmış. Temiz su akarmış buradan, içerlermiş, şimdi çamur akıyor." ifadesini kullandı.