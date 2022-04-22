22 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstanbul'un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP'li İBB nerede? 

İstanbul'un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP'li İBB nerede? 

İstanbul'da temizlenmeyen ve ıslah edilmeyen dereler, lağım ve atık suların akmasıyla oluşan kirlilik ve kötü koku nedeniyle halk sağlığını tehdit ediyor. Kirli akan ve ıslah bekleyen derelerin başında Küçükçekmece Menekşe Deresi, Maltepe Dragos Deresi, Esenyurt Haramidere Deresi, Bakırköy Ayamama Deresi, Üsküdar Bekar Deresi, Sarıyer'deki Kolağası, Ayazağa, Tarabya ve İstinye dereleri geliyor. Kent genelindeki birçok noktada ıslah çalışması için proje bekleyen derelerden akan kirli su ve kötü kokudan şikayetçi olan İstanbullular, yetkililerin çözüm bulmasını istiyor.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:00 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:05
  • 1
  • 13
İstanbul’un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP’li İBB nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) sorumluluk alanı içinde yer alan yerleşim yerlerinden ve sanayi bölgelerinden başlayarak denize akan bazı dereler, çevreye kirlilik ve kötü koku yayıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
İstanbul’un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP’li İBB nerede?

Lağım ve atık sular nedeniyle sivrisinek ile diğer zararlı haşerelerin çoğalmasına neden olan dereler, bulaşıcı hastalıkların kaynağı haline geliyor.

  • 3
  • 13
İstanbul’un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP’li İBB nerede?

Söz konusu derelerin çevresinde yaşayan vatandaşlar yıllardır yaşadıkları bu soruna yetkililerin çözüm bulmasını talep ediyor.

  • 4
  • 13
İstanbul’un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP’li İBB nerede?

Menekşe Deresi'nin suyunun rengi değişti

Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görülüyor.

Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dereden çevreye bazı zamanlar kötü kokuları yayılıyor.

Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi.

Dereye yakın ikamet eden Şehmuz Tekin, çevredeki fabrikaların suyunun dereye karışmış olabileceğini işaret ederek, "İleride deniz olduğu için kirlilik geri geliyor. Temizlik oluyor, anladığım kadarıyla uğraşıyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah dereyi temizlerler." dedi.

  • 5
  • 13
İstanbul’un derelerindeki kirlilik halk sağlığını tehdit ediyor! CHP’li İBB nerede?

Tarabya Deresi'nde kirlilik sürüyor

Sarıyer Tarabya Mahallesi'nin iç kesimlerinden başlayarak İstanbul Boğazı'na dökülen Tarabya Deresi'nde de kirlilik ve renk değişimi gözlemlendi.

Yakınlarında çok sayıda evin bulunduğu derenin debisinin düşük olduğu ve bazı kısımlarının kuruduğu görüldü. Uzun yıllar Tarabya Deresi'nin yanında ikamet eden Mehmet Ekinci, dereden pis su aktığını söyledi.

Ekinci, dereye akan su yolunun bir kısmına künk döşendiğini belirterek, "Geri kalanı ağaçlık diye bırakmışlar. Biz diyoruz ki künk döşensin, patika yol yapılsın." dedi.

Dere konusunda İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğu birbirine ya da Sarıyer Belediyesinin üzerine attığını anlatan Ekinci, "Bize 'Projeye aldık.' diyorlar ama aslı yok, kaç dönemdir böyle." diye konuştu.

Ekinci derenin kötü koktuğunu dile getirerek, "Daha önce rahmetli kayınpeder buradaki suyla abdest alırmış. Temiz su akarmış buradan, içerlermiş, şimdi çamur akıyor." ifadesini kullandı.