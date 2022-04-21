Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

Bölgede tur gemisinde çalışan Hikmet Akdoğan, yaptığı açıklamada, Menekşe Deresi'ne pisliklerin karıştığını söyledi.

Akdoğan, derenin renginin kahverengine döndüğünü belirterek, "Sabahları kızıl renk oluyor, akşamları başka renk oluyor. Pislik ve atıklardan böyle oluyor. Tekne temizliyorlar, onların pislikleri de olabilir. Yukarıdaki fabrika pislikleri de olabilir." dedi.

Derenin çamurlu olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini dile getiren Akdoğan, "Pislik denize gidiyor. Dere boyu, komple pislik yatağıdır. Temizlense iyi olur. Burada kuşlar, böcekler var ve hepsi zehirleniyor." diye konuştu.

Akdoğan derenin denize döküldüğü noktada denize girenler olduğunu aktararak, dere boyu devam eden kirliliğin temizlenmesini istedi.