21 Nisan 2022, Perşembe
Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı
İstanbul'da bazı derelerdeki kirlilikten şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi ve Tarabya Deresi, rengi ve pis kokusuyla vatandaşların tepkisini çekiyor. Dereye yakın ikamet eden bir vatandaş derenin rengini "Sanki içine petrol dökülmüş gibi" diye nitelendirirken başka vatandaş ise "Geçmişte bu sudan abdest alınırdı" dedi.
Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:46
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