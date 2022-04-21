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Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

İstanbul'da bazı derelerdeki kirlilikten şikayetçi olan vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor. Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi ve Tarabya Deresi, rengi ve pis kokusuyla vatandaşların tepkisini çekiyor. Dereye yakın ikamet eden bir vatandaş derenin rengini "Sanki içine petrol dökülmüş gibi" diye nitelendirirken başka vatandaş ise "Geçmişte bu sudan abdest alınırdı" dedi.

Giriş Tarihi: 21.04.2022 15:42 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 15:46
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Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

Küçükçekmece ilçesinden Marmara Denizi'ne dökülen Menekşe Deresi'nin suyunun kahverengine döndüğü ve bazı yerlerde yosunlaşmaların oluştuğu görüldü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

Çok sayıda tur ve balıkçı teknesinin park noktası olan dereden çevreye bazı zamanlar kötü kokuların yayıldığı öğrenildi.

Mimar Sinan Köprüsü civarında, derenin renginin daha koyulaşarak kızıla yaklaştığı gözlemlendi.

Deredeki kirlilik ve renk değişiminden rahatsız olan vatandaşlar, sorunun çözülmesini istedi.

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Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

Bölgede tur gemisinde çalışan Hikmet Akdoğan, yaptığı açıklamada, Menekşe Deresi'ne pisliklerin karıştığını söyledi.

Akdoğan, derenin renginin kahverengine döndüğünü belirterek, "Sabahları kızıl renk oluyor, akşamları başka renk oluyor. Pislik ve atıklardan böyle oluyor. Tekne temizliyorlar, onların pislikleri de olabilir. Yukarıdaki fabrika pislikleri de olabilir." dedi.

Derenin çamurlu olduğunu ve temizlenmesi gerektiğini dile getiren Akdoğan, "Pislik denize gidiyor. Dere boyu, komple pislik yatağıdır. Temizlense iyi olur. Burada kuşlar, böcekler var ve hepsi zehirleniyor." diye konuştu.

Akdoğan derenin denize döküldüğü noktada denize girenler olduğunu aktararak, dere boyu devam eden kirliliğin temizlenmesini istedi.

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Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

"İçine petrol dökülmüş gibi"

Dereye yakın ikamet eden Şehmuz Tekin ise derenin rengini "Sanki içine petrol dökülmüş gibi" diye nitelendirdi.

Tekin, çevredeki fabrikaların suyunun dereye karışmış olabileceğini belirterek, "İleride deniz olduğu için kirlilik geri geliyor. Temizlik oluyor, anladığım kadarıyla uğraşıyorlar ama nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah dereyi temizlerler." dedi.

Sahilde oturduklarında dereden koku da geldiğini dile getiren Tekin, kirliliğin temizleneceğine inandığını belirtti.

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Menekşe Deresi içine petrol dökülmüş gibi: Ne İSKİ ne de İBB temizliyor! Vatandaş isyan etti: Geçmişte bu sudan abdest alınırdı

Sarıyer Tarabya Mahallesi'nin iç kesimlerinden başlayarak İstanbul Boğazı'na dökülen Tarabya Deresi'nde de kirlilik ve renk değişimi gözlemlendi.

Yakınlarında çok sayıda evin bulunduğu derenin debisinin düşük olduğu ve bazı kısımlarının kuruduğu görüldü.