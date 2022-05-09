Ayasofya’da su haznesinin kapağı kırıldı iddialarına yalanlama: İstanbul Valiliğinden resmi açıklama geldi

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti.

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