Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırıldı iddialarına yalanlama: İstanbul Valiliğinden resmi açıklama geldi
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ayasofya-i Kebir Camii'nde bulunan Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu iddialarına yanıt verildi. Açıklamada "İddialar gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii'nde 500 yıllık İmparatorluk Kapısı'nın tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu iddia edildi.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dair, 9 Mayıs 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddiaları gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.
KAPISI DA ONARILMIŞTI
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, tahribatın meydana geldiği imparator kapısı, konservasyonu tamamlanarak ihya edildi. Bariyerlerle koruma altına alınan kapı, onarım çalışmalarının sona ermesiyle güvenlik şeridiyle çevrildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ayasofya'nın imparator kapısında bulunan ahşap madalyonun, ahşabın olağan sürecinden yıprandığı, ufak bir dokunma ile de tahribatın oluştuğu belirtilmişti. İmparator kapısının, konservasyonu tamamlanarak ihyasının sağlandığı bildirilmişti.
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