Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Paketi başvuruları ne zaman başlayacak?

Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Haziran ayında başlayacağını duyurduğu Aile Destek Programı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak?