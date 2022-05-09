Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Paketi başvuruları ne zaman başlayacak?
Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayında Aile Destek Programı kapsamında destekler sağlanacağını duyurdu. Vatandaşlar programın kapsamını merak ediyor. Peki, Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak?
Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Haziran ayında başlayacağını duyurduğu Aile Destek Programı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Programı başvuruları ne zaman başlayacak?
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu Aile Destke paketi programı başvurularının Haziran ayında yapılacağı açıklandı. Haziran ayında e-devlet üzerinden alınacak başvurularla vatandaşa destek paketi verilecek.
KİMLER AİLE DESTEK PAKETİNİ BAŞVURUDA BULUNABİLİR!
Erdoğan'ın duyurduğu Aile destek paketine Asgari Ücretliler ve dar gelirli aileler başvuru yapabilecek.
0.99 FAİZLE KONUT KREDİSİ VERİLECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada ""İlk ve tek konut sahibi olacaklara 2 milyona kadar değere sahip satın almalar için aylık yüzde 0,99 faizle konut kredisi sağlanacak" açıklamasında bulundu.
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