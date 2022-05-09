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KGM'den BirGün gazetesinin iddialarına yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.05.2022 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022
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KGM’den BirGün gazetesinin iddialarına yanıt

Karayolları Genel Müdürlüğü, BirGün gazetesi başta olmak üzere bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle kurumun sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) CHP'ye yakınlığı ile bilinen BirGün gazetesi başta olmak üzere bazı gazetelerde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"HASAR YAŞANMAMIŞTIR"

Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.

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