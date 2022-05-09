KGM'den BirGün gazetesinin iddialarına yanıt
Karayolları Genel Müdürlüğü, BirGün gazetesi başta olmak üzere bazı basın yayın organlarında yer alan Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen şiddetli yağışlar nedeniyle kurumun sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşandığı yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) CHP'ye yakınlığı ile bilinen BirGün gazetesi başta olmak üzere bazı gazetelerde yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"HASAR YAŞANMAMIŞTIR"
Açıklamada, "İddia edildiği gibi Kastamonu ve Sinop'ta son günlerde meydana gelen aşırı yağışlarda, Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki yol ağında ve köprülerde hasar yaşanmamıştır. Yol ağımızda trafiğe hizmet veren panel köprü bulunmamaktadır." ifadesi yer aldı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ev alacaklara fırsat, Başkan Erdoğan açıkladı! 10 yıl vadeli % 0.99 faizle konut kredisi sağlanacak! 3 paket için başvuru şartları ve detayları...
- Aile Destek Programı nedir, ne anlama geliyor? Aile Destek Paketi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Emekliye en az 1.157 TL fark ödenecek! 3600 ek gösterge için kritik süreç! İşte tablo tablo 3600 ek gösterge hesaplamaları...
- ÖGG SINAV SONUÇLARI: Özel güvenlik görevlisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonucu açıklama tarihi...
- Yakamoz s245 2. sezon ne zaman, olacak mı? Yakamoz S-245 2. sezon var mı? Oyuncu kadrosu...
- Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
- Kabine Toplantısı bitti mi? Kabine Toplantısı ne zaman bitecek? 9 Mayıs Kabine kararları...
- KPSS başvuru ne zaman başlıyor? 2022 lise, ÖABT, ön lisans, lisans, DHBT sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav takvimi
- Dolar yükselir mi, düşer mi? 9 Mayıs güncel dolar yorumları | Dolar ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Çin'de gökyüzü neden kırmızı oldu? Gökyüzü neden kırmızı olur? Meteoroloji'den son dakika açıklaması
- Kabine Toplantısı konuları: 9 Mayıs Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine kararları ne zaman açıklanacak?
- Merkür gerilemesi ne zaman bitiyor? 10 Mayıs 2022 merkür retrosu burçlara etkisi nedir? 2022 Merkür retrosu tarihleri