15 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Ayasofya'da ikinci sevinç: 86 yıl sonra yeniden! Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika: Ayasofya'da ikinci sevinç: 86 yıl sonra yeniden! Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.04.2022 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Ayasofya’da ikinci sevinç: 86 yıl sonra yeniden! Başkan Erdoğan’dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli açıklamalar

Son dakika haberi... Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi'nin yanı başından bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce yeniden inşa edilerek günümüze kazandırılan Ayasofya Medresesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Başkan Erdoğan, "Ayasofya'ya asli kimliğinden kopararak müzeye çeviren zihniyet maalesef bu medreseye de tahammül edememiştir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Açılışını yaptığımız medrese ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hzimete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarımlarla 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN SABIKASI OLDUKÇA KABARIKTIR

Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemitşir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde.

MEDRESE BUNDAN SONRA DA BİR EĞİTİM - ÖĞRETİM YUVASI OLARAK HZİMET VERECEKTİR

Medrese bundan sonra da bir eğitim - öğretim yuvası olarak hzimet verecektir. Uygulama ve araştırma merkezlerinin faaliyet göstereceği medresemizde inşallah yarının alimleri yetişecektir. Bu güzide eserin 13 ay gibi bir çok kısa süre içinde hizmete kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bugün ayrıca medresemizle birlikte Geleneksel Sanatlar sergisinin açılışını da gerçekleştiriyoruz.

Milletleri ayakta tutan kökler kültür alanındaki derinliğidir. Zaman ilerledikçe gelişen kültür hazinesi yaşadıkları onca saldırıya rağmen ecdadımızın asırlar boyu varolmasını sağlamıştır. Eğitimden akademiye kadar her alanda sağlam köprüler kurmanın gayesindeyiz. Rabbim hiçbir camimizin minaresinden ezanı eksik etmesin diyorum.



AYASOFYA FATİH MEDRESESİ

Fatih Sultan Mehmet İstanbul`u fetih ettikten sonra ilk iş olarak Ayasofya`yı camiye çevirdi ve Ayasofya`nın kuzeybatısında yer alan papaz odaları olarak adlandırılan yapıyı da medrese olarak hizmete açtı.



İki avlulu medresede, dönemin en büyük alimleri ders verdi. 1924 yılına kadar eğitim hizmetine devam etti. 1936`da kullanıma müsait olmadığı gerekçesiyle yıkıldı.



İLK ETAP ÇALIŞMALARI 2017`DE BAŞLADI
İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğünce 11 Aralık 2017`de Ayasofya Medresesi ilk etap işine başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihale sonucu geçen yıl 25 Nisan`da Ayasofya Medresesi tamamlama işi yer teslimi gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü , Ayasofya Fatih Medresesi`ni 1936`da yıkımından önceki mimarisine uygun şekilde dönemin malzemelerini kullanarak yeniden yaptı.



Medresede, Ayasofya Araştırmaları Merkezi, Fatih Sultan Mehmet ve Dönemi Araştırma Merkezi, İslam Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezi, İslam Hukuku Araştırma Merkezi, Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Vakıf Araştırmaları Merkezi, Evliya Çelebi Çalışmaları Araştırma Merkezi, Görsel İletişim ve Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi yer alacak.

Ayasofya Medresesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan`ın katılımıyla açıldı.



MEDRESENİN MİMARİ ÖZELLİKLERİ

Mevcut temel duvarlarının onarımları yapıldıktan sonra yapı bu duvarların üzerine oturtuldu. Duvar örgüsü ahşap hatıllar ve demir gergi sistemi ile güçlendirildi.

Caferiye Sokak`a bakan ön cepheye taş kaplama yapıldı. Toplam oda sayısı 42 iken, onaylı proje ile işlevsel değişikliklerden dolayı birleştirilen mahaller oldu ve oda sayısı 38`e düşürüldü.



1473 metrekare alanda 1300 metrekare kapalı olanı bulunan medresenin birinci avlusunun büyüklüğü 155 metrekare, ikinci avlusunun büyüklüğü 230 metrekare, arka avlusu 115 metrekareden oluşuyor.

Avlularda çelik konstrüksiyon üzeri ahşap deck yapılarak yürüme alanları oluşturuldu. Birinci avluda sarnıç kalıntıları korunarak üzerine deck yapıldı.



İkinci avluda bulunan kalıntılar, çevresinden gezilerek sergilenecek şekilde açıkta bırakıldı. Z-02 mahallinde bulunan özgün taş döşeme korunarak çevresine ahşap döşeme yapıldı. Avlularda revak altları terracotta taban tuğlası ile kaplandı.



Soğukçeşme Sokak cephesine bakan mahallerde terracotta taban tuğla ile döşeme yapıldı. Kapı ve pencereler, oda tavan kaplamaları ve döşemeleri ile revak kaplamalarında birinci sınıf çam kereste kullanıldı.

İlim-irfan yuvası! Yeniden inşa edildi İLİM-İRFAN YUVASI! YENİDEN İNŞA EDİLDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA