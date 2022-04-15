Son dakika: Ayasofya’da ikinci sevinç: 86 yıl sonra yeniden! Başkan Erdoğan’dan Ayasofya Fatih Medresesi açılışında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi Açılış Programı'nda konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları:

Açılışını yaptığımız medrese ile izleri silinmek istenen bir eseri daha hamdolsun şehrimize kazandırıyoruz. Burası İstanbul'un fethinin akabinde şehrin ilk medresesi olarak hzimete açılmıştır. Medresede Ali Kuşçu da ders vermiştir. Medrese farklı tarihlerdeki bakım, onarımlarla 1924'e kadar eğitim hizmetine devam etmiştir. Daha sonra görüntüyü bozduğu gerekçesiyle yıktırılmıştır. Bu tarihi medrese sessiz sedasız ortadan kaldırılmıştır.

TEK PARTİ ZİHNİYETİNİN SABIKASI OLDUKÇA KABARIKTIR

Türkiye bir dönem ecdat yadigarı eserlerin yaşatılması noktasında iyi bir imtihan vermemitşir. Tek parti zihniyetinin bu konuda sabıkası oldukça kabarıktır. Ayasofya Fatih Medresesi'nde olduğu gibi kimi zaman ihmalkarlıktan, kimi zaman gafletten, kimi zaman da rövanşist anlayışla tarihi eserler yıkılmıştır. Yüzlerce cami satılmış, kiraya verilmiş ya da müze, depo, ahır olarak kullanılmıştır. Şu Sur İçi var ya, burası 800'e yakın mescidin olduğu bir yer ve mescitler maalesef büyük çoğunluğu yıkılmış, ahıra çevrilmiş. İşte o tek zihniyet döneminde.