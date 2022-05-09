Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlanın hemen ardından başvuru şartları ve diğer detaylar da belli oldu. Sınav için başvuru yapmak isteyen adaylar harcın ne kadar olduğunu ve nereye yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?