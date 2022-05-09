Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı başvuru kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Adaylar pa.edu üzerinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirmeye başladılar. Peki, bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
Bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlanın hemen ardından başvuru şartları ve diğer detaylar da belli oldu. Sınav için başvuru yapmak isteyen adaylar harcın ne kadar olduğunu ve nereye yatırılacağını araştırmaya başladı. Peki, bekçilik sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak? Bekçilik sınav ücreti yatırma ne zaman bitiyor?
BEKÇİLİK SINAV ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 TL'yi 28.04.2022 saat 09.00'dan 13.05.2022 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.
b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
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