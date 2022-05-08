TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı

OLAYIN GEÇMİŞİ



İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y, 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım K. da bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.