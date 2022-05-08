TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen terörist tutuklandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen teröristin Besra Y. tutuklandı. Patlayıcıyı bırakan terörist ile irtibatlı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. İşte TÜGVA'ya saldırının geçmişi ve detayları...
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA binasına bombalı saldırı düzenleyen teröristin Besra Y. tutuklandı.
Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) terör örgütünün Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA temsilciliğine yönelik zaman ayarlı bomba eylemini gerçekleştiren şüpheli Besra Y. ile onunla irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Kazım K'nin, İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan eylemi gerçekleştiren Besra Y. tutuklandı. Şüpheli Kazım K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.
OLAYIN GEÇMİŞİ
İstanbul Gaziosmanpaşa'daki TÜGVA Temsilciliği önüne 21 Nisan'da el yapımı patlayıcı bırakan Besra Y, 26 Nisan'da gözaltına alınmıştı. Şüpheliyle irtibatlı olduğu değerlendirilen Kazım K. da bir gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanmıştı.
PATLAYICIYI BIRAKAN TERÖRİST KİM?
İstanbul'da yaşadığı belirlenen Besra Y'nin, 2019-2020 arasında farklı tarihlerde 3 kez Irak sınırındaki Şırnak Habur Sınır Kapısı'ndan çıkış-giriş yaptığı tespit edilmiş, 6-11 Aralık 2021'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da da bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Ayrıca şüphelinin babası K.Y'nin 2009'da terör örgütü PKK propagandası yapmaktan tutuklandığı, 2011'de tahliye edildiği, cezaevinde kaldığında açlık grevi eylemi gerçekleştirdiği belirlenmişti.
Teröristin ağabeyi M.Y'nin de 2002'de PKK içerisindeki faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, cezaevinde kaldığı dönemde açlık grevi eylemlerine katıldığı tespit edilmişti.
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