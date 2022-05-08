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İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.05.2022
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İstanbul’da deprem mi oldu? İstanbul’da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...

Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Düzce'de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi.

İlk deprem 22.53 sıralarında Çilimli'ye bağlı Kuşoğlu köyünde meydana geldi. 12.9 kilometre derinlikte, 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51'de ikinci bir deprem meydana geldi. Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde, 2.9 olarak ölçüldü 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi.

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

İstanbul'da deprem olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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