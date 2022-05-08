İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...
İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Konu ile ilgili son gelişme de Akdeniz'den geldi. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...
İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...
Kandilli Rasathanesi'nden alınan bilgilere göre Düzce'de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissedildi.
İlk deprem 22.53 sıralarında Çilimli'ye bağlı Kuşoğlu köyünde meydana geldi. 12.9 kilometre derinlikte, 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51'de ikinci bir deprem meydana geldi. Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde, 2.9 olarak ölçüldü 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi.
İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?
İstanbul'da deprem olduğuna yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş - Fenerbahçe canlı maç izle! BJK - FB derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler...
- Tarih belli oldu! BİLSEM sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? BİLSEM 2022 sonuçları ne zaman açıklanır?
- Bekçilik alımı başvuruları: Bekçilik alımı başvuruları bitti mi? Bekçilik alımı ön sağlık kontrolü ne zaman?
- Kurban Bayramı 2022 ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün olacak? Diyanet takvimi!
- LGS kaç gün kaldı? 2022 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Lise sınavı ne zaman yapılacak?
- Okulların yaz tatili ne zaman? 2022 karne tatili ne zaman başlayacak? 2. dönem okullar ne zaman kapanacak?
- dvprogram.state.gov: Green Card çekiliş sonuçları sorgulama: 2022 Green Card başvuru sonucu nereden öğrenilir?
- Duygusal Anneler Günü mesajı: 2022 eşe, öğretmene, ablaya, arkadaşa en güzel Anneler Günü mesajları burada!
- Anneler Günü şiiri: 2, 4, 6 kıtalık Anneler Günü şiirleri burada! Duygusal, en güzel ve anlamlı Anneler Günü şiirleri
- Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 BJK FB derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Derbi istatistikleri
- MAYIS KAPIDAN BAKTIRACAK! 41 il için kar alarmı! Meteoroloji son dakika duyurdu! Kar yağışı hangi illerde olacak?