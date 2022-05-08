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İstanbullular dikkat! Bu yollar Trabzonspor'un şampiyonluk kutlaması nedeniyle trafiğe kapalı! Alternatif güzergahlar...

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Giriş Tarihi: 08.05.2022 Güncelleme Tarihi: 08.05.2022
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İstanbullular dikkat! Bu yollar Trabzonspor’un şampiyonluk kutlaması nedeniyle trafiğe kapalı! Alternatif güzergahlar...

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı paylaşıldı. Diğer yandan bu yolların alternatiflerine de açıklamada yer verildi. Peki İstanbul'da hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İşte detaylar...

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