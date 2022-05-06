GREEN KART BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?

Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ve diğer ülkelerden alınan başvurularda sona gelindi. Kişisel bilgiler ve başvuru sırasında alınan onay numarası ile sorgulama yapacak adaylar, sonuçlarını dvprogram.state.gov adresinden öğrenecek. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?