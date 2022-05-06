GREEN KART BAŞVURU SONUÇ EKRANI: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri toprakları içinde süresiz yaşama ve çalışma vizesi veren Yeşil Kart adıyla da bilinen Green Card sonuçları heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 6 Ekim ve 9 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından başvuru sonuçları zamanı geldi. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?
Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye ve diğer ülkelerden alınan başvurularda sona gelindi. Kişisel bilgiler ve başvuru sırasında alınan onay numarası ile sorgulama yapacak adaylar, sonuçlarını dvprogram.state.gov adresinden öğrenecek. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları açıklandı mı?
GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl sonunda alınan başvuruların ardından sıra sonuçlarda. Green Card başvuru sonuçları 7 Mayıs 2022 Cumartesi günü açıklanacak.
Sonuçlar Türkiye saati ile saat 19.00'da erişime açılacak.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Green Card sonuçları dvprogram.state.gov sitesinden DV Lottery sisteminden sorgulanacak. Sonuçlara erişmek için adım adım şu yollar izlenecek:
1. dvprogram.state.gov adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Açılan sayfaya Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen formu doldurun.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1998)
7. Son kutuya kutunun yanındaki 5 haneli doğrulama kodunuzu yazın.
8. Son olarak Submit linkine tıklayın.
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