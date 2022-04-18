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İstanbul'da kaçakçılık operasyonu: 380 cep telefonu ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: 380 cep telefonu ele geçirildi

Yasa dışı yollarla temin edilen cep telefonlarını Türkiye'de piyasaya sürmeye hazırlandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi

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