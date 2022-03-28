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Kayseri merkezli 50 milyon TL'lik kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Kayseri merkezli 50 milyon TL’lik kaçakçılık operasyonu: 15 gözaltı

Kayseri merkezli 5 ilde polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 50 milyon TL olan kaçak sigara ve cinsel içerikli ilaçlar ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı.

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