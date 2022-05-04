Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı sonrası tatil dönüşüne yön verecek olan vatandaşlar MEB açıklamasına gözlerini çevirdi. Bayram tatili sonrası ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrenciler için eğitim öğretim kaldığı yerden devam edecek. Peki, Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Peki, Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...
OKULLAR TATİL Mİ?
2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs tarihinde sona erecek. Bayram tatilinin 9 gün olacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmazken okullar 5 Mayıs Perşembe günü açılacak.
PERŞEMBE VE CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Bayram sonrası 5-6 Mayıs Perşembe ve Cuma günleri, mesainin devam edeceği günler olacak. Perşembe ve Cuma'ya denk gelecek bu günlerde okullar eğitim ve öğretime devam edecek.
BAYRAM TATİLİ UZATILDI MI?
Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Ancak 2022 Ramazan bayramı tatili için de böyle bir durum söz konusu olmadı. Dolayısıyla Ramazan Bayramı tatili 4 Mayıs Çarşamba günü sona erecek.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?
2022 Diyanet takvimi ile belirlenen Ramazan Bayramı günleri belli oldu. Toplamda 3 gün sürecek bayram günleri şöyle:
1 Mayıs Pazar: Bayram arifesi
2 Mayıs Pazartesi: Bayramın 1. günü
3 Mayıs Salı: Bayramın 2. günü
4 Mayıs Çarşamba: Bayramın 3. Günü
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