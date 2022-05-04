Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan bayramı 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü başladı. 3 ve 4 Mayıs ise Ramazan bayramı tatili olarak yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram günleri ardından hafta sonu ile birleşen bayram tatili bir haftalık bir tatile dönüşmüştü. Peki, Bayramdan sonra okullar ne zaman açılıyor? Perşembe ve Cuma günü, yarın okullar var mı? MEB son açıklamalar...