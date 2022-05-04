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Başkan Erdoğan, Joko Widodo ve Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Başkan Erdoğan, Joko Widodo ve Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Libya Milli Birlik Hükûmeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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