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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

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Giriş Tarihi: 03.05.2022 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de devam etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, Başkan Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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