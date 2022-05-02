Son dakika: Başkan Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Son dakika haberi... İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla birçok ülke liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştığı belirtildi. Diğer yandan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan'ı telefonla arayarak Ramazan bayramını tebrik etti. İşte detaylar...
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın birçok ülke liderleriyle görüştüğü belirtildi. Başkan Erdoğan, liderlerin bayramını kutladı.
BAYRAM DİPLOMASİSİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el-Nahyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ALİYEV İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı.
Gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.
Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.
Başkan Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.
İSRAİL CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ
Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefonda görüştü. Herzog, Erdoğan'ın Ramazan bayramını tebrik etti.
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