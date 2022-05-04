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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 04.05.2022 Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan şehit Talha Bahadır’ın ailesine başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

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