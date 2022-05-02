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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Başkan Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.


Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Erdoğan ile Aliyev birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı, Türkiye ve Azerbaycan halkları için iyi dileklerini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine duydukları güveni vurgulayan iki lider, ilişkilerin geleceğine ilişkin konuları ele aldı.

Erdoğan, Aliyev'in Azerbaycan davetini kabul etti.

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü BAŞKAN ERDOĞAN ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

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