Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İdlib’de anahtar teslim töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" Kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim töreni düzenlendi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı programa video konferans yöntemiyle iştirak eden Başkan Erdoğan, hak sahiplerine hitap etti.

Bugün İdlib'de çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayanların hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa edilen briket evlerin resmi açılışını yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlattıkları 77 bin briket evin 57 bin 306'sını tamamladıklarını, kalanların inşası ve hazırlığının sürdüğünü aktaran Erdoğan, bu evlerin camisi, okulu, sağlık merkezi, fırını, sosyal tesisi ve çocuk parkıyla eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlandığını ve inşa edildiğini dile getirdi.

Erdoğan, inşası biten evlere şu ana kadar 50 bin ailenin yerleştirildiğini ifade ederek, "İnşallah briket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak, dolayısıyla 100 bin ailenin şartlarını bir parça da olsa düzeltmiş olacağız. Briket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu evlerin yapımında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır sahiplerine, inşasında çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.