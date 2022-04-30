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Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken "Trabzonspor" paylaşımı! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine...

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Giriş Tarihi: 30.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken Trabzonspor paylaşımı! Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine...

Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan tebrik mesajı paylaştı. İmamoğlu’nun Trabzonspor paylaşımında yer alan fotoğrafta Şehit Eren Bülbül’ün fotoğrafı yerine, ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filminin oyuncusunun görselinin yer alması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de şampiyon olması sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan bir tebrik mesajı yayımladı.

Ancak İmamoğlu'nun Trabzonspor paylaşımı kısa sürede büyük tepkiye neden oldu.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL YERİNE "OYUNCU" FOTOĞRAFI

İmamoğlu, Şehit Eren Bülbül'ün fotoğrafı yerine, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filminin oyuncusunun görselini paylaştı.

Paylaşım sonrası bu görsel sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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