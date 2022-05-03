En çok "boşanma" hangi ilde? Adalet Bakanlığı Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı

EN ÇOK "BOŞANMA" HANGİ İLDE?

Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı.

Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.