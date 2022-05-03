En çok "boşanma" hangi ilde? Adalet Bakanlığı Türkiye'nin "Dava Atlası"nı çıkardı
Adalet Bakanlığınca, geçen yıl hukuk yargılamalarındaki davaların türlerine yönelik yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" çıkarıldı. Buna göre; hukuk yargılamaları kapsamında veraset, 67 ilde en çok açılan dava türü oldu. İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta alacak, Yalova'da tüketici, davası açıldı. Öte yandan Dava Atlası'nda "En çok boşanma hangi ilde?" sorusuna yanıt verildi. Ortaya çıkan sonuç şaşırttı. Detaylar haberimizde...
Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de hukuk mahkemelerindeki davaların türlerine ilişkin araştırma yaptı.
Bu araştırmayla, Türkiye'deki hukuk yargılamaları incelendi.
İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Dava Atlası" oluşturuldu.
Atlasa göre, 67 ilde en çok veraset konusunda dava açıldı.
EN ÇOK "BOŞANMA" HANGİ İLDE?
Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Siirt, Hakkari, Van ile Ağrı'da en çok tazminat, İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa ve Muş'ta en çok alacak, Yalova'da en çok tüketici davası açıldı.
Gaziantep'te ise en çok boşanma davası açıldığı kayda geçti.
Bölge bazlı araştırmada tüm bölgelerde en çok açılan davaların ilk sırasında veraset, ikinci sırada ise Marmara ve İç Anadolu bölgelerinde alacak, Ege, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde boşanma, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise tazminat davaları yer aldı.
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