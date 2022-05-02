Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile görüştü! Tahliyelerin aciliyetine dikkat çekildi

ACİL ATEŞKES VE TAHLİYE ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.