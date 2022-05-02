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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile görüştü! Tahliyelerin aciliyetine dikkat çekildi

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Giriş Tarihi: 02.05.2022 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Rus mevkidaşı ile görüştü! Tahliyelerin aciliyetine dikkat çekildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile ateşkes ve Mariupol'de sivillerin tahliyesini görüştü. Akar görüşmede tahliyelerin aciliyetini vurguladı. Akar ayrıca Türkiye'nin insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışacağını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ACİL ATEŞKES VE TAHLİYE ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Akar görüşmede, insani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemini ve başta Mariupol olmak üzere, sivillerin emniyetli bir şekilde karadan ya da denizden tahliye edilmesinin aciliyetini vurguladı.

TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Akar, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye'nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha ifade etti.

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