Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan flaş açıklama! Şehirlere terörist sokmaya çalışanlar var

"KALEŞNİKOFLA FOTOĞRAFI OLANLAR BUGÜN BELEDİYEDE ÇALIŞIYOR"

"İşte terörle mücadelede geldiğimiz nokta sayesinde biz huzurla bu şehirlerde yaşıyoruz" diyen Varank, "Ama şunun da farkında olmamız lazım. Biz sınırımızdan terörü temizledik, şehirlerimizden, ilçelerimizden terörü temizledik. Sınırın dışarısında teröristlerle mücadele ediyoruz ama hala bu şehirlere teröristleri terör yandaşlarını sokmaya çalışanlar var. Bayram günü bu konulara girmek istemiyorum ama İstanbul belediye başkanının bir açıklamasını gördükten sonra maalesef bu konuya girmek zorunda hissettim. Biliyorsunuz, seçimden önce biz ısrarla şunu söyledik, dedik ki: Bu seçimlerde CHP kirli bir ittifak kuruyor. Ve bu ittifakla terör yandaşlarının, teröristlerle beraber hareket edenleri burada İstanbul'a getirmeye çalışacaklar. Ama biz bunu dediğimizde buna inanmadılar. Şimdi görüyoruz ki İstanbul'da belediye içerisinde çalışan, dağda kaleşnikofla fotoğrafları olan insanlar şu anda belediyede çalışıyor" ifadelerini kullandı.