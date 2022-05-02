Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı?
Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi? Ramazan Bayramı'nın idrak edilmeye başlamasının ardından 3 günlük bayram tatili başladı. Bayram tatilinde yola çıkacak olan vatandaşlar Osmangazi Köprüsü'nün ücretsiz olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı? İşte haberin detayları...
Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? On bir ayın sultanı Ramazan'ı Şerif'e veda edilmesinin ardından 3 günlük bayram tatili başladı. 2, 3, 4 Mayıs'ta idrak edilecek Ramazan Bayramı'nda bazı otoyol ve köprüler ücretsiz hizmet verecek. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de Osmangazi Köprüsü oldu. Peki, bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı? İşe cevaplar...
BAYRAMDA OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?
'Yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki otoyollar ile köprüler, 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak. Osmangazi Köprüsü, 'Yap-işlet-devret' modeliyle yapıldığı için geçişler ücretlidir.
İşte ücretli ve ücretsiz olacak otoyollar ve köprüler:
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- Bayramda Osmangazi Köprüsü ücretli mi, ücretsiz mi? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı'nda Osmangazi Köprüsü bedava mı?
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