CHP’nin bir yalanı daha çürütüldü! Elektrik kesintisi oyunun altından 7 bin lira gelir çıktı

ORTALAMA GELİRİ 6 BİN 792 LİRA

Bağ-Kur emeklisi olan Ünal Güldal'ın 3 bin 292 Türk lirası emekli maaşı aldığı, köy kahvesinin kendisine ait olması nedeniyle vergi mükellefi olduğu, 445 metrekare evinin yanı sıra 89 model bir otomobili bulunduğu, hanenin aylık ortalama gelirinin 6 bin 792 Türk lirası olduğu bildirildi.

15 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİ VAR

Tüm bunların yanı sıra 20 dönümün üzerinde şeftali ve elma bahçesi olduğu belirlenen Güldal'ın kendisinden 15 yaş küçük Zahide Jabbarova ile birlikte yaşadığı, oğlu Ömer Güldal'ın 3 hafta önce sıfır traktör aldığı öğrenildi.

YALANLAR ÜZERİNE KURULU BİR MUHALEFET

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, bir algı operasyonunu daha yalan çıkan muhalefete tepki gösterdi.

Güngör; "İnsanların akıllarıyla alay ediyorlar. Tipik CHP siyaseti. Yalan üzerine kurulan ve insanların mağduriyetini de siyasete alet eden siyaseti asla kabul etmiyoruz. Genel başkanlarının yaptığı yalanlarına bir yenisi daha eklendi. Zaten bu tür haberler yaptırın diye genel başkanları söylüyor. Kendilerine yakışanı yapmaya devam ediyorlar. Yalanlar üzerine bir muhalefet değil, çözümler üzerine muhalefet istiyoruz ama CHP, ne yazık ki bunu da beceremiyor" diye konuştu.