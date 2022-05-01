Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar

Eskiler, emeksiz yere yemek olmaz derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol, su, elektrik hiçbiri olmaz. İşte bu anlayışta hükümetlerimiz döneminde hep çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak adımlar attık. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bu sınamaları anlımızı akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz.

Detaylar gelecek...