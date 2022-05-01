Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz" dedi.
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Dünyamız, salgın dönemiyle başlayıp Karadeniz'in kuzeyindeki savaşla derinleşen bir krizin içinde çırpınırken biz tüm dikkatimizi ve enerjimizi, yatırıma, istihdama, üretime, ihracata yönelttik.
Önceliği insanlarımızın işine, aşına, geçimine vermezsek asıl felaketi o zaman yaşayacağımızı biliyorduk. Hayat pahalılığı sebebiyle alım gücümüz bir parça düşmüş olabilir. Ama 30 milyon vatandaşımıza çalışacak iş, her ay evine girecek düzenli gelir sağladıktan sonra inşallah bu kayıpların hepsini de kısa sürede telafi ederiz.
Türkiye çalıştıkça, Türkiye ürettikçe, Türkiye bugününe ve geleceğine sahip çıktıkça Allah'ın izniyle hiç kimse bu milletin sırtını yere getiremez, bu ülkeyi zayıf düşüremez. Ellerini ovuşturarak Türkiye'nin tökezlemesini hatta yere kapaklanmasını bekleyenleri 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da hüsrana uğratmaya devam edeceğiz.
Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz. Bu yolda son nefesimize kadar mücadele etmekte kararlıyız.
Kardeşlerim, bugün insanlığın sahip olduğu her şeyin gerisinde pek çok kişinin emeği, fedakarlığı vardır. Uzaktan bakıldığında pırıl pırıl ışıldayan şehirlerin, denizlerde yüzen devasa gemilerin, semalarda süzülen uçakların, her biri farklı ürünler çıkartan fabrikaların gerisinde hep insan emeği, insan gayreti bulunuyor.
Eskiler, emeksiz yere yemek olmaz derler. Emek yoksa o koskoca binalar inşa edilemez. Emek yoksa fabrika çarkları dönmez. Emek yoksa toprak işlenmez. Emek yoksa yol, su, elektrik hiçbiri olmaz. İşte bu anlayışta hükümetlerimiz döneminde hep çalışanların emeklerinin karşılığını alabilmelerini sağlayacak adımlar attık. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi Türk ekonomisi bir süredir ciddi sınamalardan geçiyor. Bu sınamaları anlımızı akıyla aşarak yolumuza devam ediyoruz.
Detaylar gelecek...
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