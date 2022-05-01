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Vaka sayıları sıfırlandı! O kentte flaş gelişme! Valilikten açıklama geldi

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Giriş Tarihi: 01.05.2022 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022
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Vaka sayıları sıfırlandı! O kentte flaş gelişme! Valilikten açıklama geldi

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaptığı açıklamada kentteki vaka sayılarının sıfırlandığını belirtti. Vali Yılmaz "Tebrikler Osmaniye’m. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kentteki koronavirüs vaka sayısının sıfırlandığını duyurdu.

KORONAVİRÜS VAKALARI SIFIRLANDI

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün korona virüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniye'm. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.

İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU KENT

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek kent oldu.

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