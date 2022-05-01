Vaka sayıları sıfırlandı! O kentte flaş gelişme! Valilikten açıklama geldi

İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU KENT

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek kent oldu.