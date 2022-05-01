Vaka sayıları sıfırlandı! O kentte flaş gelişme! Valilikten açıklama geldi
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaptığı açıklamada kentteki vaka sayılarının sıfırlandığını belirtti. Vali Yılmaz "Tebrikler Osmaniye’m. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
KORONAVİRÜS VAKALARI SIFIRLANDI
Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün korona virüs vakamız 'sıfır'. Tebrikler Osmaniye'm. Hep bugünü bekledik. O gün bugünmüş. Mücadele veren herkesi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.
İKİ DOZ AŞI YAPTIRANLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU KENT
Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'nın tablosuna göre Osmaniye, yüzde 89,4 oran ile Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek kent oldu.
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