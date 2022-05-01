01 Mayıs 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz" dedi.