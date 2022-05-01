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Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar

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Giriş: 01.05.2022 21:15
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan açıklamalarında, "Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirasın büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaşmak olduğuna inanıyoruz" dedi.
Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
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